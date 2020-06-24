Hollanda'da taraftarlar tribüne dönüyor ancak tezahürat yapmak yasak!

Corona virüsü birçok futbol ligini vurmuş, bazıları da tamamlanamadan tescil edilmişti. Bu liglerden biri olan Hollanda'da, futbol karşılaşmalarına eylül ayından itibaren seyirci alınması yönünde tavsiye kararı sunuldu.

Salgın Yönetim Ekibi (OMT) tarafından sunulan önerinin kabul edilmesi halinde tribünlerin üçte birinin dolu olacağı ifade edildi. Öte yandan taraftarlar arasında maça girerken, çıkarken ve mücadele esnasında 1.5 metrelik mesafe bulunacağı kaydedildi.

Tavsiyenin en dikkat çeken kriterlerinden biri de, salgının yayılmasını engellemek amacıyla taraftarların tezahürat yapmalarının yasak olması... Öte yandan stadyumda maç izleyebilecek taraftarların kura yoluyla belirlenebileceği de gelen bilgiler arasında.



