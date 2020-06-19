Çin corona virüsünde yeniden alarma geçti! Erteleme kapıda

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını bir süredir bu ülkede kontrol altına alınmıştı. Ancak son günlerde virüsün mutasyon geçirdiği ifade edilerek vakaların arttığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri ülkede son günlerde 180 yeni Covid-19 vakası görüldüğünü duyururken, temmuz ayında başlatılması planlanan Çin Süper Ligi'nin yeniden ertelenebileceği kaydedildi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zhang Wenhong, katıldığı bir canlı yayında "Takvim, yeniden görülen vakalar nedeniyle hala tartışma konusu. Corona virüsünün Pekin'deki potansiyel yayılımı bazı şeyleri zorlaştırıyor. Sanıyorum ki Çin Süper Ligi yöneticileri de şu an bu konuyla ilgileniyor ve takvimi değiştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.