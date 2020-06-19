Aktüel haberler (19.06.2020)

UEFA'DAN FFP KIYAĞI

UEFA, koronavirüs nedeniyle kulüplere Finansal Fair Play kurallarında esneklik sağlanacağını bildirdi. Açıklamada, kulüplerin salgın sebebiyle yaşayabileceği sorunları gidermek adına geçici önlemlerin hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Kulüplerin bu yılki FFP değerlendirmelerinin bir sene ertelendiği, 2020 ve 2021'deki mali dönemlerin birlikte denetleneceği ifade edildi. Ayrıca Ulusal futbol federasyonlarının, yaz transfer dönemlerini en geç 5 Ekim'e kadar kapanacak şekilde ayarlamaları gerektiği ve Avrupa kupalarına grup aşamasında oyuncu bildirmek için son tarihin 6 Ekim olarak belirlendiği bildirildi.

RONALDO: ENES BİZDE KALMAZ

La Liga kulüplerinden Real Valladolid'in başkanı olan eski Brezilyalı futbolcu Ronaldo, milli futbolcu Enes Ünal'ın gelecek sezon kadrolarında kalmasının 'çok zor' olduğunu söyledi. Milli futbolcuyu öven Ronaldo, "Umarım Enes bir yıl daha kadromuzda olur ama ben bu olasılığı çok zor görüyorum. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Enes'i kadromuzda tutmak için büyük bir çaba harcayacağız" diye konuştu.

KASAPOĞLU KONUŞUYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Kasapoğlu, saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

WERNER CHELSEA'DE

Premier Lig ekibi Chelsea, Almanya'nın Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i transfer etti. Chelsea Kulübü, 24 yaşındaki Alman milli forvet Werner'in transferi için Leipzig ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Werner'in sezonu sonuna kadar Leipzig'de kalacağı ve temmuz ayında Chelse'ye dahil olacağı belirtildi. İngiliz basını transferin 53 milyon sterline bedeliyle gerçekleştiğini duyurdu.

HALTERCİLER TAM GAZ HAZIRLANIYOR

Düzce'de yaşayan milli halterciler Nuray Levent ve Sedef Şafak yeni normalleşme süreciyle antrenman salonlarına giderek eylül ayında yapılması planlanan Avrupa Halter Şampiyonası için form tutmaya başladı. Şampiyon halterci Nuray Levent "Salonları özledik. Önümüzde yapılması planlanan şampiyonaları sabırsızlıkla bekliyorum" derken, Sedef Şafak ise "Form tutup hazır bir şekilde müsabakaları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BASKETBOL TARİHİ ÇIKTI

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) hazırladığı "Türkiye Basketbol Tarihi" kitabı satışa sunuldu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu bu kitabı basketbol camiasına kazandırdıkları için gurur duyduklarını belirterek şunları kaydetti: "Türkiye Basketbol Tarihi 2 yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda, yüzlerce belge taranarak, akademik titizlikte hazırlanmıştır. ilk akademik kaynak olan 'Türkiye Basketbol Tarihi' kitabını camiamıza kazandırdığımız için gurur duyuyoruz." Kitap, çevrim içi olarak TBF Store üzerinden satışa sunuldu.

DERİN YAYA HATAY BB'DE

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Derin Yaya'yı kadrosuna kattı. 22 yaşında ve 1,74 metre boyundaki Derin Yaya ile 1 yıllığına anlaşıldı. Yaya, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.

AZERBAYCAN'DA LİG SONA ERDİ

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), bitmesine 8 hafta kalan Azerbaycan Premier Ligi'nin tamamlanması yönünde karar aldı. Karara göre 20 hafta devam eden lig sıralamasında 45 puanla birinci olan Karabağ takımı şampiyon oldu.

AYŞE CORA ARTIK BOTAŞ'TA

Fenerbahçe'den ayrılan milli basketbolcu Ayşe Cora, Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi BOTAŞ'a transfer olduğunu duyurdu. Cora, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yeni sezon için BOTAŞ ile anlaşma sağladım. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

ADA'DA YENİ CORONA ŞOKU

Premier Lig'de bu hafta yapılan corona virüsü testlerinden biri pozitif çıktı. Premier Lig'den yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü uygulanan bin 541 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi. Ligdeki oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.