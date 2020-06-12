Juventus - Milan İtalya Kupası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Corona virüsü salgınının en çok yayılım gösterdiği ülkelerden biri olan İtalya'da futbol geri dönüyor. Çizme'nin dev ekipleri Juventus ve Milan, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Tüm futbolseverler arama motorlarında Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor.

JUVENTUS - MILAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı finalinde 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Juventus, Milan'ı ağırlayacak. Allianz Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paqueta, Calhanoglu; Rebic.