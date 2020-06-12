Juventus - Milan İtalya Kupası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı
İtalya'da corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır askıya alınan futbol, İtalya Kupası yarı finalinde Merih Demirallı Juventus'un bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ı konuk edeceği rövanş karşılaşmasıyla geri dönüyor. Peki Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte iki takımın muhtemel 11'leri ve tüm detaylar...
Corona virüsü salgınının en çok yayılım gösterdiği ülkelerden biri olan İtalya'da futbol geri dönüyor. Çizme'nin dev ekipleri Juventus ve Milan, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Tüm futbolseverler arama motorlarında Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor.
JUVENTUS - MILAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası yarı finalinde 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Juventus, Milan'ı ağırlayacak. Allianz Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Costa, Dybala, Ronaldo.
Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paqueta, Calhanoglu; Rebic.
- 12.06.2020
- Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a
- İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Kimse beklemiyordu...
- Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden
- Süper Lig'de 3 ayın ardından ilk düdük çalıyor! Peki ilk 26 haftada neler yaşandı? İşte detaylar...
- Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus - Milan İtalya Kupası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.