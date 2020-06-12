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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Futbol Juventus - Milan maçı saat kaçta hangi kanalda?

- maçı ne zaman saat kaçta ve Canlı

Juventus - Milan İtalya Kupası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

İtalya'da corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır askıya alınan , yarı finalinde Merih Demirallı 'un bir diğer milli futbolcu 'nun forma giydiği 'ı konuk edeceği rövanş karşılaşmasıyla geri dönüyor. Peki Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve İşte iki takımın muhtemel 11'leri ve tüm detaylar...

Corona virüsü salgınının en çok yayılım gösterdiği ülkelerden biri olan İtalya'da geri dönüyor. Çizme'nin dev ekipleri ve , rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Tüm futbolseverler arama motorlarında Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve sorusunun yanıtını arıyor.

JUVENTUS - MILAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

yarı finalinde 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Juventus, Milan'ı ağırlayacak. Allianz Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan: Donnarumma; Conti, , Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paqueta, Calhanoglu; Rebic.

  1. 12.06.2020
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