14 yabancı kuralı döneminde gelirler 4 kat arttı!
Yabancı oyuncu kısıtlamalarının olduğu son beş sezonda, yurt dışına gönderilen isimlerden 27 milyon Euro gelir elde edilirken 14 yabancı kuralının olduğu sezonlarda bu rakam 118 milyon Euro'ya çıktı.
Türk futbolunda yabancı kuralı tartışması yeniden alevlenirken, önümüzdeki sezon 14 yabancı serbestliğinin ortadan kaldırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulüpler, buna göre hazırlıklarını yaparken, mevcut yabancı kuralıyla birlikte en net artış gösteren nokta ise ülke dışına parayla göndermeyi başardığımız yerli isimler oldu.
Sabah'ta yer alan haber göre kuralın çıktığı günden bu tarafa geride kalan 5 sezonda 8 ülkeye 18 yerli futbolcu sattık, toplamda 118,15 milyon Euro (900 milyon TL) kazandık.
Önceki beş sezonda ise 3 ülkeye sadece 4 futbolcu 27 milyon Euro'ya satılabilmişti. Türkiye yabancı serbestliği ile birlikte yurt dışına gönderdiği futbolcu sayısını yüzde 450 artırırken, kazandığı para ise yüzde 437 yükseldi.
Bu süreçte Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun yurt dışına satışı gerçekleşen en pahalı isimler oldu. 22,5 milyon Euro değeriyle Cenk Tosun halen daha bu listede ilk sırada bulunuyor.
- 08.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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