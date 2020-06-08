14 yabancı kuralı döneminde gelirler 4 kat arttı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol 4 katına çıktı! 27 milyon Euro'dan 118 milyon Euro'ya...

14 yabancı kuralı döneminde gelirler 4 kat arttı!

14 yabancı kuralı döneminde gelirler 4 kat arttı!

Yabancı oyuncu kısıtlamalarının olduğu son beş sezonda, yurt dışına gönderilen isimlerden 27 milyon gelir elde edilirken 14 yabancı kuralının olduğu sezonlarda bu rakam 118 milyon Euro'ya çıktı.

Türk futbolunda yabancı kuralı tartışması yeniden alevlenirken, önümüzdeki sezon 14 yabancı serbestliğinin ortadan kaldırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulüpler, buna göre hazırlıklarını yaparken, mevcut yabancı kuralıyla birlikte en net artış gösteren nokta ise ülke dışına parayla göndermeyi başardığımız yerli isimler oldu.

Sabah'ta yer alan haber göre kuralın çıktığı günden bu tarafa geride kalan 5 sezonda 8 ülkeye 18 yerli futbolcu sattık, toplamda 118,15 milyon (900 milyon TL) kazandık.

Önceki beş sezonda ise 3 ülkeye sadece 4 futbolcu 27 milyon Euro'ya satılabilmişti. yabancı serbestliği ile birlikte yurt dışına gönderdiği futbolcu sayısını yüzde 450 artırırken, kazandığı para ise yüzde 437 yükseldi.

Bu süreçte Yusuf Yazıcı ve yurt dışına satışı gerçekleşen en pahalı isimler oldu. 22,5 milyon Euro değeriyle Cenk Tosun halen daha bu listede ilk sırada bulunuyor.

  1. 08.06.2020
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