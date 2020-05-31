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31 Mayıs 2020, Pazar
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Nouma'dan anlamlı Türk polisi paylaşımı!

Nouma'dan anlamlı Türk polisi paylaşımı!

’ın eski futbolcularından , hesabından Türk polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak “Türk Polisini seviyorum. Benim polisim” ifadelerini kullandı. Fransız yıldızın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

ABD'de bir polis memurunun siyahi George Floyd'un ölümüne neden olması tüm dünyada tepkiyle karşılanmıştı. Bu olay sonrası 'ın eski futbolcusu Nouma ise hesabından yaptığı paylaşımla Türk polisinin farkını ortaya koydu.

Türk polisi ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Nouma, "Türk Polisini seviyorum. Benim polisim" ifadelerini kullanarak Teşkilatı'na desteğini gösterdi. Futbolcunun bu paylaşımı sosyal medya da binlerce beğeni aldı.

  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 19:23
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