Nouma'dan anlamlı Türk polisi paylaşımı!
Beşiktaş’ın eski futbolcularından Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Türk polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak “Türk Polisini seviyorum. Benim polisim” ifadelerini kullandı. Fransız yıldızın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
ABD'de bir polis memurunun siyahi George Floyd'un ölümüne neden olması tüm dünyada tepkiyle karşılanmıştı. Bu olay sonrası Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nouma ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk polisinin farkını ortaya koydu.
Türk polisi ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Nouma, "Türk Polisini seviyorum. Benim polisim" ifadelerini kullanarak Türk Polis Teşkilatı'na desteğini gösterdi. Futbolcunun bu paylaşımı sosyal medya da binlerce beğeni aldı.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 19:23
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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