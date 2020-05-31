Nouma'dan anlamlı Türk polisi paylaşımı!

ABD'de bir polis memurunun siyahi George Floyd'un ölümüne neden olması tüm dünyada tepkiyle karşılanmıştı. Bu olay sonrası Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nouma ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk polisinin farkını ortaya koydu.

Türk polisi ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Nouma, "Türk Polisini seviyorum. Benim polisim" ifadelerini kullanarak Türk Polis Teşkilatı'na desteğini gösterdi. Futbolcunun bu paylaşımı sosyal medya da binlerce beğeni aldı.