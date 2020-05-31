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31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Futbol Corona'dan hayatını kaybeden ilk futbolcu oldu! Ülke yasta

Deibert Guzman corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk futbolcu oldu!

Deibert Guzman corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk futbolcu oldu!

yaptığı açıklama ile 25 yaşındaki futbolcu 'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Guzman, Covid-19 sebebiyle ölen ilk profesyonel futbolcu oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bolivya'da spor camiası yasta... Federasyondan yapılan açıklamada ikinci lig takımlarından Beni'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Covid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Deibert Roman Guzman'la ilgili acı gerçeği ise Bolivya basını duyurdu. Genç futbolcunun birlikte yaşadığı babası Belisario Roman ile amcası Luis Carmelo Roman'ın da yine corona virüsünden dolayı öldükleri ortaya çıktı.

Başkanı Angel Suarez de yaptığı açıklamada, "Deibert Roman Guzman'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tanrı bu zor zamanda onların yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.


  1. 31.05.2020
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