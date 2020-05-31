Deibert Guzman corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk futbolcu oldu!

Bolivya'da spor camiası yasta... Federasyondan yapılan açıklamada ikinci lig takımlarından Beni'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Deibert Roman Guzman'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Covid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Deibert Roman Guzman'la ilgili acı gerçeği ise Bolivya basını duyurdu. Genç futbolcunun birlikte yaşadığı babası Belisario Roman ile amcası Luis Carmelo Roman'ın da yine corona virüsünden dolayı öldükleri ortaya çıktı.

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Suarez de yaptığı açıklamada, "Deibert Roman Guzman'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tanrı bu zor zamanda onların yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.



