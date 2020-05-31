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31 Mayıs 2020, Pazar
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Avusturya kupası Salzburg’un

salgını nedeniyle 2 'a kadar ara verilen ligleri başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu.

salgını nedeniyle 2 'a kadar ara verilen ligleri başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu. Klagenfurt kentindeki Woerthersee Stadı'nda seyircisiz oynanan finalde, 1. lig ekibi ile 2. ligde mücadele eden Austria Lustenau karşılaştı. Salzburg sahadan 5-0 galip ayrılıp kupanın sahibi oldu. Salzburg kutlamayı sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştirdi.
  1. 31.5.2020
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