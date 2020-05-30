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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da şoku! Yeniden ertelendi

Ukrayna'da corona virüsü şoku! Yeniden ertelendi

Bugün yeniden başlatılan Premier Ligi'nde Karpaty ile Mariupol arasında yarın oynanması planlanan karşılaşma, maç öncesi birçok oyuncu ve teknik ekip personelinde corona virüsüne rastlanması nedeniyle ertelendi.

Salgın nedeniyle askıya alınmasının ardından bugün seyircisiz olarak yeniden başlatılan 'da lig maçları, ikinci kez yeni tip engeline takıldı.

Ukranya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın Lviv kentinde Karpaty ile Mariupol arasında oynanacak lig maçı öncesinde teknik ekip ve futbolculara uygulanan Covid 19 testinde birçok pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Virüse yakalananların sayı ve isimlerinin belirtilmediği açıklamada, maçın ileri bir tarihe ertelendiği, test sonucu pozitif çıkanların karantinaya alındığı ve hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği ifade edildi.

Ukrayna'da resmi verilere göre, bugüne kadar 23 bin 204 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, 696 kişi ise hayatını kaybetti.

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 18:43
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