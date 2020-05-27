Yaşanan corona virüsü salgını sonrası Fransa'da tescil edilen Ligue 2 için 'küme düşmeme' kararı çıkmıştı. Ancak Fransa Futbol Federasyonu, küme düşme uygulanacağını ve sezonun 20 takımla başlayacağını duyurdu.
Fransa İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) küme düşme olmadan gelecek sezonun 22 takımla oynanması yönünde alınan karar iptal edildi.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde küme düşme uygulanacağı ve 2020-2021 sezonuna 20 takımla devam edileceği belirtildi.
22 TAKIMLA OYNANACAKTI
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), geçen hafta Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceğini ve gelecek sezonun 22 takımla oynanacağını duyurmuştu.
Ülkede yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol ligleri 30 Nisan'da tescil edilmişti.
- 27.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tescil sonrası küme düşme kaldırılmıştı... Fransa'da flaş değişiklik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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