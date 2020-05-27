Tescil sonrası küme düşme kaldırılmıştı... Fransa'da flaş değişiklik! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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sonrası küme düşme kaldırılmıştı... 'da flaş değişiklik!

Tescil sonrası küme düşme kaldırılmıştı... Fransa'da flaş değişiklik!

Yaşanan salgını sonrası 'da edilen için 'küme düşmeme' kararı çıkmıştı. Ancak Fransa Federasyonu, küme düşme uygulanacağını ve sezonun 20 takımla başlayacağını duyurdu.

İkinci Ligi'nde () küme düşme olmadan gelecek sezonun 22 takımla oynanması yönünde alınan iptal edildi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde küme düşme uygulanacağı ve 2020-2021 sezonuna 20 takımla devam edileceği belirtildi.

22 TAKIMLA OYNANACAKTI

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), geçen hafta Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceğini ve gelecek sezonun 22 takımla oynanacağını duyurmuştu.

Ülkede yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol ligleri 30 Nisan'da edilmişti.

  1. 27.05.2020
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