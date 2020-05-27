Futbolda bu da oldu... Gary Maley taraftar oylarıyla takımda kaldı!
İskoçya Ligi ekiplerinden Livingston, yedek kalecisi Gary Maley ile taraftarları sayesinde sözleşme uzattı! 37 yaşındaki file bekçisi, kulübün sosyal medya hesabında düzenlenen 200 bin kişilik anket sonucu taraftarların %70 oyunu alarak takımda kaldı.
İskoçya Ligi ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki emektar kalecisi Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağını taraftarlara sorarken, sosyal medyada düzenlenen anket sonucu tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi yenilendi.
200 BİN KİŞİ ANKETE KATILDI
Kulüp tarafından birkaç gün önce sosyal medyada başlatılan ankete İskoçya dışından da birçok futbolsever katılırken, 200 bine yakın katılımcının oy kullandığı anketten yüzde 70'lik oranla Maley'nin kulüpte kalması kararı çıktı.
Anketin sona ermesinin ardından 37 yaşındaki eldiven için imza töreni düzenlendi. Bu sezon sadece bir maçta Livingston kalesini koruyan Maley, 1 sezon daha İskoç ekibinde kalacak.
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 22:33
- Futbolda bu da oldu... Gary Maley taraftar oylarıyla takımda kaldı!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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