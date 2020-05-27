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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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bu da oldu... taraftar oylarıyla takımda kaldı!

Futbolda bu da oldu... Gary Maley taraftar oylarıyla takımda kaldı!

ekiplerinden Livingston, yedek kalecisi ile taraftarları sayesinde sözleşme uzattı! 37 yaşındaki file bekçisi, kulübün hesabında düzenlenen 200 bin kişilik anket sonucu taraftarların %70 oyunu alarak takımda kaldı.

ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki emektar kalecisi 'nin takımda kalıp kalmayacağını taraftarlara sorarken, sosyal medyada düzenlenen anket sonucu tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi yenilendi.

200 BİN KİŞİ ANKETE KATILDI

Kulüp tarafından birkaç gün önce sosyal medyada başlatılan ankete İskoçya dışından da birçok futbolsever katılırken, 200 bine yakın katılımcının oy kullandığı anketten yüzde 70'lik oranla Maley'nin kulüpte kalması kararı çıktı.

Anketin sona ermesinin ardından 37 yaşındaki eldiven için imza töreni düzenlendi. Bu sezon sadece bir maçta Livingston kalesini koruyan Maley, 1 sezon daha İskoç ekibinde kalacak.

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 22:33
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