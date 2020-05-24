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24 Mayıs 2020, Pazar
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Lucescu'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Görüştüm"

Lucescu'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Görüştüm"

Son olarak A Milli Futbol Takımını çalıştıran 'dan yıllar sonra bir itiraf geldi. Daha önce Marsilya ile hiçbir görüşmesinin olmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, ile Kupası'nı kazandıktan sonra Fransız ekibi ile görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti.

, ve A 'nda görev yapan 'dan yıllar sonra Marsilya itirafı geldi.

Ajansspor'un basınına dayandırdığı haberde Lucescu, Kupası'nı kazandıkları 2008-09 sezonunda Marsilya ile görüşmeler yaptığını ancak 'te kaldığını söyledi.

"GÖRÜŞMELER YAPTIM"

Lucescu, o dönem çeyrek finalde eledikleri Marsilya ile eşleşmenin ardından görüşme yaptığını ifade ederek, "Marsilya ile oynanan maçlardan sonra Fransız kulübü ile görüşmeler yaptım ama sonra Rinat Akhmetov (Kulübün sahibi ve başkanı) basında benimle sözleşme uzatacaklarını söyledi. Bu bana özel bir güven verdi, ben de bu güveni oyuncularımıza aktardım" dedi.

2014'TE YALANLAMIŞTI

Öte yandan 2014 yılında da adı ciddi bir şekilde Marsilya ile anılan 74 yaşındaki Rumen teknik adam, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

  1. 25.05.2020
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