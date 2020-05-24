Lucescu'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Görüştüm"
Son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Mircea Lucescu'dan yıllar sonra bir itiraf geldi. Daha önce Marsilya ile hiçbir görüşmesinin olmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Fransız ekibi ile görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye A Milli Takımı'nda görev yapan Mircea Lucescu'dan yıllar sonra Marsilya itirafı geldi.
Ajansspor'un Ukrayna basınına dayandırdığı haberde Lucescu, UEFA Kupası'nı kazandıkları 2008-09 sezonunda Marsilya ile görüşmeler yaptığını ancak Shakhtar Donetsk'te kaldığını söyledi.
"GÖRÜŞMELER YAPTIM"
Lucescu, o dönem çeyrek finalde eledikleri Marsilya ile eşleşmenin ardından görüşme yaptığını ifade ederek, "Marsilya ile oynanan maçlardan sonra Fransız kulübü ile görüşmeler yaptım ama sonra Rinat Akhmetov (Kulübün sahibi ve başkanı) basında benimle sözleşme uzatacaklarını söyledi. Bu bana özel bir güven verdi, ben de bu güveni oyuncularımıza aktardım" dedi.
2014'TE YALANLAMIŞTI
Öte yandan 2014 yılında da adı ciddi bir şekilde Marsilya ile anılan 74 yaşındaki Rumen teknik adam, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.
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