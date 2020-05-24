Arda Turan'dan yeni mesaj var! Bu kez...
Geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın adını ‘Çocuk Bayramı’ olarak telaffuz eden Arda Turan bu kez sosyal medya hesabından ironi içeren bir Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. İşte tecrübeli futbolcunun o mesajı...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın adını 'Çocuk Bayramı' olarak telaffuz eden Arda Turan'a bugün sosyal medya hesabından ironi yaparak, 'Kurban Bayramınız mübarek olsun' dedi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kolej tarafından sosyal medyada videosu istenen Arda Turan, orucun da etkisiyle o gün bayramları karıştırarak, 'Çocuk Bayramını' kutlamıştı. Sosyal medyada bu paylaşımı büyük gündem olan Turan, bugün de ironi yaparak sevenlerinin bayramını kutladı. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı yerine, 'Kurban Bayramınız mübarek olsun' paylaşımı yaptı.
İşte o paylaşım...
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