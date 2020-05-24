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24 Mayıs 2020, Pazar
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'dan yeni mesaj var! Bu kez...

Arda Turan'dan yeni mesaj var! Bu kez...

Geçtiğimiz günlerde ’ü Anma, Gençlik ve ’nın adını ‘’ olarak telaffuz eden bu kez hesabından ironi içeren bir mesajı yayınladı. İşte tecrübeli futbolcunun o mesajı...

'ü Anma, Gençlik ve 'nın adını '' olarak telaffuz eden 'a bugün hesabından ironi yaparak, ' mübarek olsun' dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kolej tarafından sosyal medyada videosu istenen Arda Turan, orucun da etkisiyle o gün bayramları karıştırarak, 'Çocuk Bayramını' kutlamıştı. Sosyal medyada bu paylaşımı büyük gündem olan Turan, bugün de ironi yaparak sevenlerinin bayramını kutladı. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yerine, 'Kurban Bayramınız mübarek olsun' paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım...

  1. 24.05.2020
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