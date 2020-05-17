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17 Mayıs 2020, Pazar
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’da iptal kararı

Venezuela’da iptal kararı

'da mart ayında ertelenen liglerinin geleceği belli oldu. Federasyon kararıyla 1. ve 2. Lig'de 2020 sezonu iptal edilirken; liglerde, şampiyon ilan edilmeyecek.

'da mart ayında ertelenen liglerinin geleceği belli oldu. Federasyon kararıyla 1. ve 2. Lig'de 2020 sezonu iptal edilirken; liglerde, şampiyon ilan edilmeyecek. 1. Lig'de 6 haftada 16 puan toplayan Zamora zirvede yer alırken, 2. Lig'de ise 3 haftada 9 puan alan Yaracuy ilk sıradaydı.
  1. 17.5.2020
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