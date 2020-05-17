Alt liglerden haberler (17.05.2020)
TFF 1. Lig başta olmak üzere alt liglerden önemli gelişmeleri ve öne çıkan detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
ALTAY FRENE BASTI
Altay, Keçiörengücü'nün stoperi Erdi Dikmen konusunda frene bastı. 23 yaşındaki stoper için 3 milyon TL bonservis ücreti talep edilmesi üzerine bekleme kararı alan siyah-beyazlılar, bonserviste indirime gidilirse yeniden harete geçecek.
POZİTİF ÇIKMADI
Teknik heyet, futbolcular ve personele ikinci kez corona virüsü testi uygulayan Giresunspor'da pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi. Yeşil-beyazlı ekibin, kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.
KUTLU'DAN DESTEK
Giresun Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Nihat Özdemir, kulüplerin pozisyonlarına göre değil de Türk futbolunun menfaatleri doğrultusunda karar aldıklarının altını çizdi . Doğru olan da budur. Ligleri oynayarak bitirmeliyiz" diyerek kararı destekledi.
GÜNÜBİRLİK DEPLASMAN
Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Eğer maçlar oynanırsa yakın deplasmanlarda konaklamayı düşünmüyoruz. Örneğin ilk maçımız Balıkesirspor'la, orada kalmayı planlamıyoruz. Günübirlik gidebiliriz" dedi.
ALTINORDU TAKİPTE
Altınordu, altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le ilgili dedikoduları takip ediyor. Leicester'da forma giyen Çağlar (23) ve Roma'da oynayan Cengiz'in (22) transfer olmasını umut eden Altınordu, Çağlar'ın transferinden yüzde 3.5, Cengiz'den ise yüzde 5 yetiştirme bedeli elde edecek.
TİMSAH UNUTMADI
Bursa, 16 Mayıs 2010'da kazandığı Süper Lig şampiyonluğunu unutmadı. Yeşil-beyazlılar, sosyal medyada taraftarlarla tarihi zaferi kutlamayı ihmal etmedi.
DARICA'DA BİR VAKA
TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'nde virüs testleri yapılırken, bir ismin sonucu pozitif çıktı. Futbolcu hastanedeki kontrolün ardından izolasyona alındı.
KARŞIYAKA BEKLİYOR
Ligin başlamasının 18 Temmuz'a çekilmesinin ardından takıma izin veren Karşıyaka, antrenmanların tekrar başlangıç tarihini henüz kesinleştirmedi.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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