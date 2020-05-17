Alt liglerden haberler (17.05.2020)

ALTAY FRENE BASTI

Altay, Keçiörengücü'nün stoperi Erdi Dikmen konusunda frene bastı. 23 yaşındaki stoper için 3 milyon TL bonservis ücreti talep edilmesi üzerine bekleme kararı alan siyah-beyazlılar, bonserviste indirime gidilirse yeniden harete geçecek.

POZİTİF ÇIKMADI

Teknik heyet, futbolcular ve personele ikinci kez corona virüsü testi uygulayan Giresunspor'da pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi. Yeşil-beyazlı ekibin, kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

KUTLU'DAN DESTEK

Giresun Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Nihat Özdemir, kulüplerin pozisyonlarına göre değil de Türk futbolunun menfaatleri doğrultusunda karar aldıklarının altını çizdi . Doğru olan da budur. Ligleri oynayarak bitirmeliyiz" diyerek kararı destekledi.

GÜNÜBİRLİK DEPLASMAN

Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Eğer maçlar oynanırsa yakın deplasmanlarda konaklamayı düşünmüyoruz. Örneğin ilk maçımız Balıkesirspor'la, orada kalmayı planlamıyoruz. Günübirlik gidebiliriz" dedi.

ALTINORDU TAKİPTE

Altınordu, altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le ilgili dedikoduları takip ediyor. Leicester'da forma giyen Çağlar (23) ve Roma'da oynayan Cengiz'in (22) transfer olmasını umut eden Altınordu, Çağlar'ın transferinden yüzde 3.5, Cengiz'den ise yüzde 5 yetiştirme bedeli elde edecek.

TİMSAH UNUTMADI

Bursa, 16 Mayıs 2010'da kazandığı Süper Lig şampiyonluğunu unutmadı. Yeşil-beyazlılar, sosyal medyada taraftarlarla tarihi zaferi kutlamayı ihmal etmedi.

DARICA'DA BİR VAKA

TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'nde virüs testleri yapılırken, bir ismin sonucu pozitif çıktı. Futbolcu hastanedeki kontrolün ardından izolasyona alındı.

KARŞIYAKA BEKLİYOR

Ligin başlamasının 18 Temmuz'a çekilmesinin ardından takıma izin veren Karşıyaka, antrenmanların tekrar başlangıç tarihini henüz kesinleştirmedi.