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17 Mayıs 2020, Pazar
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Alt liglerden haberler (17.05.2020)

Alt liglerden haberler (17.05.2020)

1. Lig başta olmak üzere alt liglerden önemli gelişmeleri ve öne çıkan detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

ALTAY FRENE BASTI
Altay, Keçiörengücü'nün stoperi Erdi Dikmen konusunda frene bastı. 23 yaşındaki stoper için 3 milyon TL bonservis ücreti talep edilmesi üzerine bekleme kararı alan siyah-beyazlılar, bonserviste indirime gidilirse yeniden harete geçecek.

POZİTİF ÇIKMADI
Teknik heyet, futbolcular ve personele ikinci kez corona virüsü testi uygulayan Giresunspor'da pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi. Yeşil-beyazlı ekibin, kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

KUTLU'DAN DESTEK
Giresun Hakan Kutlu, ", kulüplerin pozisyonlarına göre değil de Türk futbolunun menfaatleri doğrultusunda karar aldıklarının altını çizdi . Doğru olan da budur. Ligleri oynayarak bitirmeliyiz" diyerek kararı destekledi.

GÜNÜBİRLİK DEPLASMAN
Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Eğer maçlar oynanırsa yakın deplasmanlarda konaklamayı düşünmüyoruz. Örneğin ilk maçımız 'la, orada kalmayı planlamıyoruz. Günübirlik gidebiliriz" dedi.

ALTINORDU TAKİPTE
Altınordu, altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü ve 'le ilgili dedikoduları takip ediyor. Leicester'da forma giyen Çağlar (23) ve Roma'da oynayan Cengiz'in (22) olmasını umut eden Altınordu, Çağlar'ın transferinden yüzde 3.5, Cengiz'den ise yüzde 5 yetiştirme bedeli elde edecek.

TİMSAH UNUTMADI
, 16 Mayıs 2010'da kazandığı şampiyonluğunu unutmadı. Yeşil-beyazlılar, sosyal medyada taraftarlarla tarihi zaferi kutlamayı ihmal etmedi.

DARICA'DA BİR VAKA
3. Lig ekibi 'nde virüs testleri yapılırken, bir ismin sonucu pozitif çıktı. Futbolcu hastanedeki kontrolün ardından izolasyona alındı.

KARŞIYAKA BEKLİYOR
Ligin başlamasının 18 Temmuz'a çekilmesinin ardından takıma izin veren Karşıyaka, antrenmanların tekrar başlangıç tarihini henüz kesinleştirmedi.

  1. 17.5.2020
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