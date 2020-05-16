Flaş karar! Danimarka'da futbolcuların sözleşmeleri 31 Temmuz'a uzatıldı
Corona virüsü sebebiyle liglerin durdurulduğu Danimarka'da flaş bir karar alındı. Ülkedeki futbolcular birliği, birinci ve ikinci ligde forma giyen tüm oyuncuların bu sezonki kontratlarının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Danimarka Futbolcular Birliği, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Danimarka Ligleri İşverenler Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşme süreleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Danimarka'da ligler, 28 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Müsabakaların seyircisiz oynanacağı 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor.
- 16.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş karar! Danimarka'da futbolcuların sözleşmeleri 31 Temmuz'a uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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