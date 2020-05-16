Flaş karar! Danimarka'da futbolcuların sözleşmeleri 31 Temmuz'a uzatıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Flaş karar! 'da futbolcuların sözleşmeleri 31 Temmuz'a uzatıldı

Flaş karar! Danimarka'da futbolcuların sözleşmeleri 31 Temmuz'a uzatıldı

sebebiyle liglerin durdurulduğu 'da flaş bir karar alındı. Ülkedeki futbolcular birliği, birinci ve ikinci ligde forma giyen tüm oyuncuların bu sezonki kontratlarının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Futbolcular Birliği, yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Danimarka Ligleri İşverenler Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşme süreleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Danimarka'da ligler, 28 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Müsabakaların seyircisiz oynanacağı 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor.

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  1. 16.05.2020
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