Aleksander Ceferin açıkladı! "Maçlar oynanırken vaka olursa..."

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve yeniden başlatılacak olan liglerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ceferin, "Maçlar devam ederken takımlardan herhangi birinde corona virüsü testi pozitif çıkarsa ligler duracak mı?" sorusuna "Liglerini sahada bitirmeyen ülkeler bir sonraki UEFA sezonunda turnuvalara katılmak istiyorlarsa çeşitli yaptırımlarla yüzleşeceklerini unutmamalı" cevabını verdi.

Bu tarz konularda sıfır riskin mümkün olmadığını dile getiren 52 yaşındaki yönetici, "Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa liglerin durdurulması bir formül değil. Önceliğimiz turnuvanın devam etmesi. Ne yazık ki sıfır risk mümkün değil. Sadece sporda değil bütün sektörlerde durum bu. İş sektörlerinde sıfır risk diye bir durumdan söz edemeyiz. Biz de futbolu oynamak için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

UEFA'DAN DÜZELTME

Öte yandan UEFA, Aleksander Ceferin'in ligi tamamlamayan takımlara yaptırım uygulanacağı ve ön elemeye katılacağı sözleriyle ilgili bir açıklamada bulundu.

Yapılan duyuruda, Ceferin'in kulüp turnuvalarına katılım şartlarında söz konusu bir değişimi işaret etmediği ifade edildi.