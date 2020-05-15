Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic 15 milyon Dolar tazminat kazandı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Futbol Yok böyle tazminat! Tam 15 milyon dolar

'ın eski hocası 15 milyon Dolar tazminat kazandı!

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic 15 milyon Dolar tazminat kazandı!

Bir dönem 'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör , ekibi Al-Ittihad'le yaşadığı anlaşmazlığın ardından 15 milyon dolar tazminat hak etti.

, Hırvat teknik adam ile 'ın Al-Ittihad takımı arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödenmesine kara verdi.

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad 2018'de ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. FIFA, Al-Ittihad ile Bilic arasında anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Buna göre Al-Ittihad, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek.

51 yaşındaki teknik direktör, şu an takımlarından 'i çalıştırıyor. Bilic bir dönem 'de de 'ta görev almıştı.

  1. 15.05.2020
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