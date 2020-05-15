Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada en çok merak edilen konuların başında futbolcuların sözleşmeleri geliyordu. Federasyonlar sezon tamamlanmadan sözleşmeleri bitecek olan futbolcular için çalışmalarını sürdürüyordu. Arjantin Futbol Federasyonu da haziran ayında sözleşmesi sona erecek futbolcuların kontratlarının 6 ay uzatılması kararını verdi.
Arjantin'de, sözleşmeleri haziran ayında sona erecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı.
Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle oluşan istisnai durumdan dolayı Arjantin Futbolcular Birliği (FAA) ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek futbolcuların kontratlarının 6 ay uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
2 BİN FUTBOLCU ETKİLENECEK
FAA, bu karardan yaklaşık 2 bin oyuncunun etkileneceğini bildirdi.
Ülkede ligler mart ayında iptal edilmişti. AFA ayrıca 2022 yılına kadar hiçbir takımın küme düşmeyeceğini açıklamıştı.
- 16.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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