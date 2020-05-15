Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Federasyon kararını verdi! Sözleşmeler 6 ay uzatıldı

Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı

Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada en çok merak edilen konuların başında futbolcuların sözleşmeleri geliyordu. Federasyonlar sezon tamamlanmadan sözleşmeleri bitecek olan futbolcular için çalışmalarını sürdürüyordu. Arjantin Futbol Federasyonu da haziran ayında sözleşmesi sona erecek futbolcuların kontratlarının 6 ay uzatılması kararını verdi.

Arjantin'de, sözleşmeleri haziran ayında sona erecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı.

() yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle oluşan istisnai durumdan dolayı Arjantin Futbolcular Birliği (ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek futbolcuların kontratlarının 6 ay uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

2 BİN FUTBOLCU ETKİLENECEK

FAA, bu karardan yaklaşık 2 bin oyuncunun etkileneceğini bildirdi.

Ülkede ligler mart ayında iptal edilmişti. AFA ayrıca 2022 yılına kadar hiçbir takımın küme düşmeyeceğini açıklamıştı.

  1. 16.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA