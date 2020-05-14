TFF bilgi vermedi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol TFF bilgi vermedi

bilgi vermedi

TFF bilgi vermedi

Corona virüsü salgını sonrasında ile ilgili Kokartlı hakemlerimizden , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki başarılı hakem, "Saha içerisinde ne yapılacağına dair tarafından bizlere bilgi verilmedi ama kısa süre içerisinde bilgi verilecektir" dedi.

Corona virüsü salgını sonrasında ile ilgili Kokartlı hakemlerimizden , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki başarılı hakem, "Saha içerisinde ne yapılacağına dair tarafından bizlere bilgi verilmedi ama kısa süre içerisinde bilgi verilecektir" dedi. Hakemlere hazirana kadar antrenman programı verildiğini de belirten Kalkavan, "Liglere ara verildiğinden beri hakem hocalarımız bize direkt antrenman programlarımızı gönderdi. Önce 2 haftalık program gönderdiler sonra corona virüsü sürecinin uzayacağı görülünce 36 günlük bir program daha gönderdiler. Şu anda disiplinli bir şekilde onları uyguluyoruz. Maçlar konusunda yeni prosedürlerin nasıl olacağını zamanla göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 14.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF bilgi vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA