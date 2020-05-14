Son dakika: Erzurumspor'dan yeni corona virüsü açıklaması
BB Erzurumspor, dün 11 kişide corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuş, 12 kişinin ise şüpheli olduğunu bildirmişti. Kulüp yaptığı açıklamada, 12 kişinin yeniden yapılan testlerinin negatif olduğunu bildirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce yaptığı açıklama ile kulüpte 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuş buna ek olarak 12 kişinin de durumunun şüpheli olduğunu bildirmişti.
Kulüpten yeni bir açıklama geldi. BB Erzurumspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır" bilgilendirmesinde bulundu.
BİLGİLENDİRME:— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) May 14, 2020
Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir. pic.twitter.com/JWeRspDqox
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 10:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Erzurumspor'dan yeni corona virüsü açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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