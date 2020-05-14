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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Erzurumspor'dan corona virüsü açıklaması! "12 kişi..."

Son dakika: 'dan yeni corona virüsü açıklaması

Son dakika: Erzurumspor'dan yeni corona virüsü açıklaması

BB , dün 11 kişide corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuş, 12 kişinin ise şüpheli olduğunu bildirmişti. Kulüp yaptığı açıklamada, 12 kişinin yeniden yapılan testlerinin negatif olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye , daha önce yaptığı açıklama ile kulüpte 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuş buna ek olarak 12 kişinin de durumunun şüpheli olduğunu bildirmişti.

Kulüpten yeni bir açıklama geldi. BB Erzurumspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır" bilgilendirmesinde bulundu.

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 10:59
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