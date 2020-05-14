Son dakika: Erzurumspor'dan yeni corona virüsü açıklaması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce yaptığı açıklama ile kulüpte 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuş buna ek olarak 12 kişinin de durumunun şüpheli olduğunu bildirmişti.

Kulüpten yeni bir açıklama geldi. BB Erzurumspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır" bilgilendirmesinde bulundu.