TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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, ve Talimatı'nda değişiklik yaptı

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

, ve Talimatı'nın değiştirildiğini belirterek, finansal raporların gönderim takvimlerinin yerine 2020 ve 30 Haziran yerine 2020 olarak uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ve Talimatı'nda değişiklik yapma kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans ve Finansal 'na geçici madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile eklenen geçici madde 7 ile uzatılan finansal rapor gönderim tarihlerinin revize edilerek, talimatın EK XII / B. finansal raporların gönderim takvimlerinin yerine 2020 ve 30 Haziran yerine 2020 olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

  1. 13.05.2020
  2. Güncelleme: 13.05.2020 21:20
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