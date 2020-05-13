Sırbistan ekibi Novi Pazar'ın 6 oyuncusunda corona virüsü tespit edildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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ekibi 'ın 6 oyuncusunda corona virüsü tespit edildi

Sırbistan ekibi Novi Pazar'ın 6 oyuncusunda corona virüsü tespit edildi

Corona virüsü (Covid-19) vakaları camiasında artmaya devam ediyor. Son olarak ekibi , 6 oyuncusunda virüs çıktığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü (Covid-19) salgını, camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak 2. Lig takımlarından 'dan kötü haber geldi.

Kulübün genel sekreteri Fikret Medjedovic yaptığı açıklamada, 6 futbolcuda corona virüsüne rastlandığını duyurdu. Oyuncuların karantinaya alındığı da bildirildi. Medjedovic, "Bu şartlarda lige hazırlanmak için antrenman yapmak bizim için oldukça zor" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da birinci ve ikinci lig, corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonrası alınan karar gereği 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

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  1. 13.05.2020
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