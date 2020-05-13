Sırbistan ekibi Novi Pazar'ın 6 oyuncusunda corona virüsü tespit edildi
Corona virüsü (Covid-19) vakaları futbol camiasında artmaya devam ediyor. Son olarak Sırbistan ekibi Novi Pazar, 6 oyuncusunda virüs çıktığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü (Covid-19) salgını, futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Sırbistan 2. Lig takımlarından Novi Pazar'dan kötü haber geldi.
Kulübün genel sekreteri Fikret Medjedovic yaptığı açıklamada, 6 futbolcuda corona virüsüne rastlandığını duyurdu. Oyuncuların karantinaya alındığı da bildirildi. Medjedovic, "Bu şartlarda lige hazırlanmak için antrenman yapmak bizim için oldukça zor" ifadelerini kullandı.
Sırbistan'da birinci ve ikinci lig, corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonrası alınan karar gereği 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak.
- 13.05.2020
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