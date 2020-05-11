Avrupa'da corona virüsü nedeniyle ertelenen birçok lig yeniden başlamak için gün sayıyor... 9 Mart'ta askıya alınan Danimarka Ligi'nin de 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı. İşte detaylar...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi'nin 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 Mayıs Perşembe günü Aarhus ile Randers arasında oynanacak maçla sezona devam edileceği belirtildi.
Müsabakaların seyircisiz oynanacağı ve 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Danimarka Süper Ligi'nde karşılaşmalar, corona virüsü salgını nedeniyle 9 Mart'ta askıya alınmıştı.
- 11.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Danimarka Ligi 28 Mayıs'ta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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