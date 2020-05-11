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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ligi 'ta başlıyor

Danimarka Ligi 28 Mayıs'ta başlıyor

Avrupa'da corona virüsü nedeniyle ertelenen birçok lig yeniden başlamak için gün sayıyor... 9 'ta askıya alınan Ligi'nin de 'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Süper Ligi'nin 'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 Mayıs Perşembe günü Aarhus ile Randers arasında oynanacak maçla sezona devam edileceği belirtildi.

Müsabakaların seyircisiz oynanacağı ve 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Danimarka Süper Ligi'nde karşılaşmalar, corona virüsü salgını nedeniyle 9 'ta askıya alınmıştı.

  1. 11.05.2020
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