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10 Mayıs 2020, Pazar
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Kadın futbolunun yıldızı anne oldu!

Kadın futbolunun yıldızı Alex Morgan anne oldu!

Amerikalı ünlü kadın futbolcu , ilk bebeğini dünyaya getirdi. ABD Milli Takımı ile iki kez dünya şampiyonu olan Morgan, annelik heyecanını sosyal medyadan paylaştı.

Kadın futbolunun yıldızları arasında gösterilen , anne oldu. Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde sayısız başarı kazanan kadın futbolcu, bir kız bebeği dünyaya getirdi.

Morgan, bebeğinin fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı. Carrasco-Morgan çifti, bebeklerine Charlie Elena ismini verdi.

Alex Morgan yaptığı paylaşımın altına, "7 Mayıs, Charlie Elena Carrasco dünyaya geldi. Bizi öngörülenden çok daha fazla bekletti ama onun kendi tarzında geleceğini bilmeliydim" yorumunu düştü.


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  1. 10.05.2020
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