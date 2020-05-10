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10 Mayıs 2020, Pazar
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Zeki’yle görüştü

Bakan Kasapoğlu Zeki’yle görüştü

, dönüşü G.Antep'te Gençlik ve yurdunda karantinada bulunan, 'da Lille'de oynayan ile telefonda görüştü.

, dönüşü G.Antep'te Gençlik ve yurdunda karantinada bulunan, 'da Lille'de oynayan ile telefonda görüştü. , sağlık durumu ile ilgili milli futbolcudan bilgi aldı. Çelik, memnuniyetini dile getirerek, sağlanan imkanlardan dolayı Bakan Kasapoğlu'na ve yurt görevlilerine teşekkür etti.
  1. 10.5.2020
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