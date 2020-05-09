IFAB'dan devrim

Uluslarası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı. IFAB'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre FIFA'nın salgın nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisi kabul edildi. Takımlar, geçici olarak hayata geçirilecek uygulamayla maçların 90 dakikalık normal süresinde 3 yerine 5 oyuncu değiştirebilecek.

OYUN EN FAZLA 3 KEZ DURACAK

Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek. Normal sürede kullanılmayan değişiklik hakları, uzatma devrelerine aktarılacak. Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, gereksiz duraksamaları engellemek için devre aralarında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak. 2021'de tamamlanacak organizasyonlar için uygulama süresi de uzatılabilecek. Öte yandan IFAB, VAR sistemi kullanımının zorunluluğunu da ortadan kaldırıldı. Bu iki karar da ülke federasyonlarının takdirine bırakıldı.