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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'dan devrim

IFAB'dan devrim

Uluslararası , 2020 sonuna kadar 5 oyuncu değişikliğine izin verdi. Ayrıca VAR sisteminin kullanımı da ülke federasyonlarının takdirine bırakıldı.

Uluslarası (), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı. IFAB'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 'nın salgın nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisi kabul edildi. Takımlar, geçici olarak hayata geçirilecek uygulamayla maçların 90 dakikalık normal süresinde 3 yerine 5 oyuncu değiştirebilecek.

OYUN EN FAZLA 3 KEZ DURACAK

Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek. Normal sürede kullanılmayan değişiklik hakları, uzatma devrelerine aktarılacak. Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, gereksiz duraksamaları engellemek için devre aralarında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak. 2021'de tamamlanacak organizasyonlar için uygulama süresi de uzatılabilecek. Öte yandan IFAB, VAR sistemi kullanımının zorunluluğunu da ortadan kaldırıldı. Bu iki karar da ülke federasyonlarının takdirine bırakıldı.

  1. 9.5.2020
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