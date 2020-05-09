IFAB'dan devrim
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, 2020 sonuna kadar 5 oyuncu değişikliğine izin verdi. Ayrıca VAR sisteminin kullanımı da ülke federasyonlarının takdirine bırakıldı.
Uluslarası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı. IFAB'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre FIFA'nın salgın nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisi kabul edildi. Takımlar, geçici olarak hayata geçirilecek uygulamayla maçların 90 dakikalık normal süresinde 3 yerine 5 oyuncu değiştirebilecek.
OYUN EN FAZLA 3 KEZ DURACAK
Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek. Normal sürede kullanılmayan değişiklik hakları, uzatma devrelerine aktarılacak. Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, gereksiz duraksamaları engellemek için devre aralarında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak. 2021'de tamamlanacak organizasyonlar için uygulama süresi de uzatılabilecek. Öte yandan IFAB, VAR sistemi kullanımının zorunluluğunu da ortadan kaldırıldı. Bu iki karar da ülke federasyonlarının takdirine bırakıldı.
- 9.5.2020
- Mehmet Sepil: Senaryolar istediğimiz gibi gitmezse devletimiz devrede
- İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı
- Emre Bol: Lig tescil edilse hiçbir Trabzonsporlu bu şampiyonluğa sevinemez
- Mustafa Reşit Akçay: Futbolda sosyal mesafe yok!
- Adnan Dalgakıran: Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
IFAB'dan devrim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.