Son dakika: O lig için tarih verildi! Yeni sezon başlıyor
Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü nedeniyle bazı liglere bir süre ara verilirken, bazı ligler ise sezonlarını iptal etmişti. Liglerle ilgili ülkelerden başlama tarihleri verilmeye başlandı. Hollanda hükümeti de liglerin yeni sezonunun 1 Eylül'den itibaren başlayacağını açıkladı. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurmuştu. Hollanda hükümeti, bu kararın ardından liglerin yeni sezonunun 1 Eylül'den itibaren başlayacağını açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
"Profesyonel futbol maçları da dahil olmak üzere spor etkinlikleri 1 Eylül'den itibaren seyirci olmadan gerçekleşebilir."
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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Yorum
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Son dakika: O lig için tarih verildi! Yeni sezon başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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