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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: O lig için tarih verildi! başlıyor

Son dakika: O lig için tarih verildi! Yeni sezon başlıyor

Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü nedeniyle bazı liglere bir süre ara verilirken, bazı ligler ise sezonlarını iptal etmişti. Liglerle ilgili ülkelerden başlama tarihleri verilmeye başlandı. hükümeti de liglerin yeni sezonunun 1 Eylül'den itibaren başlayacağını açıkladı. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurmuştu. Hollanda hükümeti, bu kararın ardından liglerin yeni sezonunun 1 Eylül'den itibaren başlayacağını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbol maçları da dahil olmak üzere spor etkinlikleri 1 Eylül'den itibaren seyirci olmadan gerçekleşebilir."

  1. 07.05.2020
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