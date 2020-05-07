Kalp ameliyatı olan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'nın sağlık durumu iyi
Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.
Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.
"TOP YENİDEN YUVARLANMAYA BAŞLADIĞINDA..."
Oldukça sağlıklı hissettiğini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım." yorumunu yaptı.
Koeman, kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 19:38
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kalp ameliyatı olan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'nın sağlık durumu iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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