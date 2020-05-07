Kalp ameliyatı olan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'nın sağlık durumu iyi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Kalp ameliyatı olmuştu! İşte Koeman'ın son durumu

Kalp ameliyatı olan Koeman'nın sağlık durumu iyi

Kalp ameliyatı olan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'nın sağlık durumu iyi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan 'nın , sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Koeman, hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

'nın , kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Koeman, hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

"TOP YENİDEN YUVARLANMAYA BAŞLADIĞINDA..."

Oldukça sağlıklı hissettiğini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım." yorumunu yaptı.

Koeman, kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 19:38
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