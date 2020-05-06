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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son kararı verecek

Son kararı TFF verecek

Futbolda yol haritasını çizmek için temaslar sürüyor. Özdemir ile bir araya gelen “Liglerin devamı konusu ’nin iradesindedir” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm liglere ara verilmişti. Dün yeni yol haritası konusunda önemli bir toplantı gerçekleşti. , Başkanı ile bir araya geldi. 45 gündür ara verilen ligler hakkında nasıl bir yol izleneceği konusunda karşılıklı istişare yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmenin ardından önce bir tweet attı ardından da yazılı açıklama yayınladı. "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

'ÖNERİDE BULUNMADIK'
Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüsle mücadele halen tüm toplumun ana gündem maddesi konumunda. Diğer konular pandemi kriterlerine göre ele alınmaktadır. Sayın Nihat Özdemir ile görüşmemizde müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. Görüşmemiz bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlıdır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler 'nun da görüşleri alınarak 'na (TFF) bildirilebilecektir"

ÖZDEMIR 14.00'TE KONUŞACAK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından bugün yönetimini toplayacak. Saat 10.00'de TFF Yönetim Kurulu bir araya gelecek. Liglerin devamıyla ilgili kararın açıklanma ihtimali de bulunuyor. Özdemir, toplantının ardından 14.00'te bir açıklama yapacak.

  1. 6.5.2020
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