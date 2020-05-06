Son kararı TFF verecek
Futbolda yol haritasını çizmek için temaslar sürüyor. Özdemir ile bir araya gelen Bakan Koca “Liglerin devamı konusu TFF’nin iradesindedir” dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm liglere ara verilmişti. Dün yeni yol haritası konusunda önemli bir toplantı gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. 45 gündür ara verilen ligler hakkında nasıl bir yol izleneceği konusunda karşılıklı istişare yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmenin ardından önce bir tweet attı ardından da yazılı açıklama yayınladı. Bakan Koca "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.
'ÖNERİDE BULUNMADIK'
Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüsle mücadele halen tüm toplumun ana gündem maddesi konumunda. Diğer konular pandemi kriterlerine göre ele alınmaktadır. Sayın Nihat Özdemir ile görüşmemizde müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. Görüşmemiz bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlıdır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler Bilim Kurulu'nun da görüşleri alınarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilebilecektir"
ÖZDEMIR 14.00'TE KONUŞACAK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından bugün yönetimini toplayacak. Saat 10.00'de TFF Yönetim Kurulu bir araya gelecek. Liglerin devamıyla ilgili kararın açıklanma ihtimali de bulunuyor. Özdemir, toplantının ardından 14.00'te bir açıklama yapacak.
- 6.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son kararı TFF verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.