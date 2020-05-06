Afrika tarihinin en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig'den iki isim - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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tarihinin en iyi golcüleri belli oldu! 'den iki isim

Afrika tarihinin en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig'den iki isim

'da kıta tarihinin en iyi golcüleri belli oldu. Belirlenen 6 isim arasında bir dönem 'de top koşturan ve 'o da yer aldı.

'nın uluslararası spor sitesi Afrique Sports, ilk 6'ya giren kıta tarihinin en iyi golcülerini belirledi.

Sıralamada uzun seneler Avrupa'da top koşturarak kıtayı temsil eden yıldız isimlerin yer alması da dikkati çekti.

Buna göre ülkelerinin milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamada Zambiyalı Godfrey Chitalu, forma giydiği 111 maçta atığı 79 gol ile birinci, Malavili Kinnah Phiri 115 maçta attığı 71 golle ikinci, Mısırlı Hossam Hassan 176 maçta attığı 68 gol ile üçüncü oldu.

Sıralamada Afrika futbolunun en tanınan isimlerinden Fildişi Sahilli yıldız görev aldığı 106 maçta attığı 66 golle dördüncü olurken Kamerunlu yıldız futbolcu 'o 118 maçta attığı 56 gol ile beşinci, Ganalı Asamoah Gyan 107 maçta attığı 51 gol ile 6'ncı oldu.

  1. 06.05.2020
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