Ronald Koeman korkuttu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Ronald Koeman korkuttu

Ronald Koeman korkuttu

Ronald Koeman korkuttu

Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hollanda , kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Koeman; Groningen, Ajax, PSV, ve Feyenoord formaları giymiş, Hollanda ile de 1988'de Avrupa Şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 5.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ronald Koeman korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA