Ronald Koeman korkuttu

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Koeman; Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord formaları giymiş, Hollanda ile de 1988'de Avrupa Şampiyonluğu yaşamıştı.