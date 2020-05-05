Ronald Koeman korkuttu
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Koeman; Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord formaları giymiş, Hollanda ile de 1988'de Avrupa Şampiyonluğu yaşamıştı.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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