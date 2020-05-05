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05 Mayıs 2020, Salı
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Macaristan başlıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle 'ta askıya alınan 1. Ligi'nde sezon 'ta tekrar başlayacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle 'ta askıya alınan 1. Ligi'nde sezon 'ta tekrar başlayacak. Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ) tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs'ta kupa maçlarının oynanacağını, 30 Mayıs tarihinde ise ligin kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.

  1. 5.5.2020
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