Macaristan başlıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 30 Mayıs'ta tekrar başlayacak. Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ) tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs'ta kupa maçlarının oynanacağını, 30 Mayıs tarihinde ise ligin kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.