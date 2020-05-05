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05 Mayıs 2020, Salı
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Futbolda tarihi zirve!

Futbolda tarihi zirve!

'de sezonun durumu bugün belli olacak. 12 Haziran’da sezonu başlatmayı düşünen , ve üyeleriyle yapacağı toplantıda önerileri dinleyecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi bugün yapılacak toplantıda belirlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu (), ve üyeleri ile birlikte saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek. 19 Mart'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan , TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile 'in (BAL) kaderi yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek. TFF ve Kulüpler Birliği heyeti, geçtiğimiz hafta da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelmişti.

TEMMUZ'DA SONA ERECEK
Toplantıda liglerin ne zaman başlayacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek. TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran'ın ortasında ligin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında oynayarak sezon temmuz ayının sonunda bitecek.

  1. 5.5.2020
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