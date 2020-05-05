Bedava yıldız avı
Koronavirüs sonrası ekonomik darboğazı aşmanın formüllerini arayan futbol kulüplerinin artık ilk tercihleri, bonservis bedeli olmayan ve serbest kalan yıldızları kadrolarına katmak.
Futbol dünyasında koronavirüs salgınının sebep olduğu mali zorluklar nedeniyle daha fazla gündeme gelmeye başlayan serbest oyuncu transferi, geride kalan yıllarda bonservissiz takım değiştiren yıldızları akıllara getirdi. Futbola verilen aradan kaynaklanan mali kayıplar yüzünden yüksek rakamlarla transfer yapması zor gözüken kulüp yönetimleri, gözlerini şimdiden Willian, Pedro Rodrigues, Olivier Giroud, Edinson Cavani, Thiago Silva, Mario Götze ve Driens Mertens gibi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek önemli oyunculara çevirdi.
ÜCRETSİZ TAKIM DEĞİŞTİRDİLER
Geçmiş yıllarda İbrahimovic, Lewandowski, Pogba ve Raul gibi birçok yıldız, yüksek bedeller yerine bonservis ödenmeden takım değiştirdi. Bonservissiz transferlerle futbol dünyasına damga vuran bazı oyuncular şöyle: Lewandowski (Dortmund-Bayern), Pirlo (Milan-Juventus), Pogba (M.United-Juventus), İbrahimovic (PSG-M.United), Raul (Real Madrid-Schalke), Luis Enrique (R.Madrid-Barcelona), Baggio (İnter-Brescia), Ballack (Bayen-Chelsea), Mc- Manaman (Liverpool-Real).
PEDRO'YA ÇİFTE TALİP
Chelsea ile sözleşmesi haziran sonu bitecek olan Pedro'nun son talipleri Real Betis ve Roma. Betis, Barcelona ile uzun yıllar geçiren başarılı futbolcuyu memleketine döndürmeye çabalarken, Roma da Pedro için nabız yokluyor.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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