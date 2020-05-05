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05 Mayıs 2020, Salı
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Bedava yıldız avı

Bedava yıldız avı

Koronavirüs sonrası ekonomik darboğazı aşmanın formüllerini arayan kulüplerinin artık ilk tercihleri, bonservis bedeli olmayan ve serbest kalan yıldızları kadrolarına katmak.

dünyasında koronavirüs salgınının sebep olduğu mali zorluklar nedeniyle daha fazla gündeme gelmeye başlayan serbest oyuncu transferi, geride kalan yıllarda bonservissiz takım değiştiren yıldızları akıllara getirdi. Futbola verilen aradan kaynaklanan mali kayıplar yüzünden yüksek rakamlarla yapması zor gözüken kulüp yönetimleri, gözlerini şimdiden Willian, Pedro Rodrigues, , , , ve Driens Mertens gibi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek önemli oyunculara çevirdi.

ÜCRETSİZ TAKIM DEĞİŞTİRDİLER

Geçmiş yıllarda İbrahimovic, Lewandowski, Pogba ve Raul gibi birçok yıldız, yüksek bedeller yerine bonservis ödenmeden takım değiştirdi. Bonservissiz transferlerle futbol dünyasına damga vuran bazı oyuncular şöyle: Lewandowski (Dortmund-Bayern), Pirlo (Milan-Juventus), Pogba (M.United-Juventus), İbrahimovic (PSG-M.United), Raul (Real Madrid-Schalke), (R.Madrid-), Baggio (İnter-Brescia), Ballack (Bayen-), Mc- Manaman (Liverpool-Real).

PEDRO'YA ÇİFTE TALİP

Chelsea ile sözleşmesi haziran sonu bitecek olan Pedro'nun son talipleri ve Roma. Betis, Barcelona ile uzun yıllar geçiren başarılı futbolcuyu memleketine döndürmeye çabalarken, Roma da Pedro için nabız yokluyor.

  1. 5.5.2020
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