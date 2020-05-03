MLS'te bireysel idmana izin çıktı

MLS'den yapılan açıklamada, tesislerin kısmen açılacağı belirtilirken; futbolcuların tesislerin açık alanlarında bireysel çalışmalarını sürdürebileceği kaydedildi. Kullanılan ekipmanların sürekli dezenfekte edileceği ve takım halinde çalışmaların ise 15 Mayıs'a kadar yasak olduğu ifade edildi.