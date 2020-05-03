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03 Mayıs 2020, Pazar
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'te bireysel idmana izin çıktı

MLS'te bireysel idmana izin çıktı

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde () futbolcular, 6 Mayıs'tan itibaren kulüp tesislerinde bireysel olarak antrenman yapabilecek.

'den yapılan açıklamada, tesislerin kısmen açılacağı belirtilirken; futbolcuların tesislerin açık alanlarında bireysel çalışmalarını sürdürebileceği kaydedildi. Kullanılan ekipmanların sürekli dezenfekte edileceği ve takım halinde çalışmaların ise 15 Mayıs'a kadar yasak olduğu ifade edildi.

  1. 3.5.2020
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