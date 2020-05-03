Eşit ücret talebine ret

28 kadın futbolcu, Eşit Ücret Yasası uyarınca 66 milyon dolar tazminat istiyordu. Ancak mahkeme bu talebi, "Kadın takımına, erkek takımından daha fazla hem kümülatif hem de ortalama maç başına ödeme yapıldı" diyerek reddettiğini açıkladı.