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'den şehitler için başsağlığı mesajı

TFF'den şehitler için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanlığı, 'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma şehit olduğunu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi. da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, acil şifalar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

, 'te hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

resmi internet sitesinde 'Acımız büyük' başlığıyla yayınlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ"

"Bitlis'te hain terör örgütünün saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, acil şifalar dileriz."

  1. 03.05.2020
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