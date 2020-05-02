TFF'den şehitler için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bitlis'te hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
TFF resmi internet sitesinde 'Acımız büyük' başlığıyla yayınlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ"
"Bitlis'te hain terör örgütünün saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
Bitlis'te hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/xBcyi8jEu8— TFF (@TFF_Org) May 2, 2020
- 03.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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