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Futbola dönüş

Futbola dönüş

, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik '' hazırladı.

Türkıye , koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik ""nü hazırlayıp sundu. 'den yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık , müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

GELİŞMELER PAYLAŞILACAK
Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı federasyon tarafından yayınlandı. Kurul; , Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, ve Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek. Protokol, tavsiye raporu ve 'nın koordinasyonu ile liglerin başlatılmasına yönelik kararla uygulanacak.

ÖNEMLİ OLAN 'BİREYSEL' SORUMLULUK
TFF tarafından hazırlanan protokolün girişinde, "Unutulmamalıdır ki, maçların oynanması ihtimali üzerine hazırlanan bu protokolde en önemli sorumluluk, 'bireysel' sorumluluktur denildi. Protokol 4 ana bölüm üzerinde toplandı. GENEL PRENSİPLER: 1- Zaman çizelgesi, 2- İletişim, 3- İletişim şeması, 4- Tesis yönetimi, 5- Lojistik yönetim, 6- Tarama testi yönetimi. HAZIRLIK DÖNEMİ: 1, 2 ve 3. evreler. POZİTİF SENARYO: 1- Oyuncu ve çalışan, 2- Rakip takım, 3- Algoritma önerisi. MÜSABAKA DÖNEMİ: 1- Ev sahipliği, 2- Deplasman yönetimi, 3- Stadyum yönetimi.

  1. 2.5.2020
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