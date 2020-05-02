Türkıye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nü hazırlayıp sundu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

GELİŞMELER PAYLAŞILACAK

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı federasyon tarafından yayınlandı. Kurul; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek. Protokol, Bilim Kurulunun tavsiye raporu ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonu ile liglerin başlatılmasına yönelik kararla uygulanacak.

ÖNEMLİ OLAN 'BİREYSEL' SORUMLULUK

TFF tarafından hazırlanan protokolün girişinde, "Unutulmamalıdır ki, maçların oynanması ihtimali üzerine hazırlanan bu protokolde en önemli sorumluluk, 'bireysel' sorumluluktur denildi. Protokol 4 ana bölüm üzerinde toplandı. GENEL PRENSİPLER: 1- Zaman çizelgesi, 2- İletişim, 3- İletişim şeması, 4- Tesis yönetimi, 5- Lojistik yönetim, 6- Tarama testi yönetimi. HAZIRLIK DÖNEMİ: 1, 2 ve 3. evreler. POZİTİF SENARYO: 1- Oyuncu ve çalışan, 2- Rakip takım, 3- Algoritma önerisi. MÜSABAKA DÖNEMİ: 1- Ev sahipliği, 2- Deplasman yönetimi, 3- Stadyum yönetimi.