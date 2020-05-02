Futbola dönüş
Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı.
Türkıye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nü hazırlayıp sundu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.
GELİŞMELER PAYLAŞILACAK
Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı federasyon tarafından yayınlandı. Kurul; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek. Protokol, Bilim Kurulunun tavsiye raporu ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonu ile liglerin başlatılmasına yönelik kararla uygulanacak.
ÖNEMLİ OLAN 'BİREYSEL' SORUMLULUK
TFF tarafından hazırlanan protokolün girişinde, "Unutulmamalıdır ki, maçların oynanması ihtimali üzerine hazırlanan bu protokolde en önemli sorumluluk, 'bireysel' sorumluluktur denildi. Protokol 4 ana bölüm üzerinde toplandı. GENEL PRENSİPLER: 1- Zaman çizelgesi, 2- İletişim, 3- İletişim şeması, 4- Tesis yönetimi, 5- Lojistik yönetim, 6- Tarama testi yönetimi. HAZIRLIK DÖNEMİ: 1, 2 ve 3. evreler. POZİTİF SENARYO: 1- Oyuncu ve çalışan, 2- Rakip takım, 3- Algoritma önerisi. MÜSABAKA DÖNEMİ: 1- Ev sahipliği, 2- Deplasman yönetimi, 3- Stadyum yönetimi.
- 2.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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