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01 Mayıs 2020, Cuma
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ABD'de futbolcuların tesislerde bireysel çalışmalarına izin verilecek

ABD'de futbolcuların tesislerde bireysel çalışmalarına izin verilecek

Amerika'da 6 Mayıs'tan itibaren futbolcuların kulüp tesislerinde bireysel idman yapmalarına izin verilecek. Yapılan açıklamada antrenmanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacağı, kullanılan ekipmanların sürekli dezenfekte edileceği aktarıldı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde () futbolcular, 6 Mayıs'tan itibaren kulüp tesislerinde bireysel olarak antrenman yapabilecek.

MLS'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tesislerin kısmen açılacağı belirtildi.

KAPALI ALANLAR KULLANILMAYACAK

Futbolcuların tesislerin açık alanlarında bireysel çalışmalarını sürdürebileceği ancak soyunma odası gibi kapalı alanların kullanılmayacağı kaydedildi.

Antrenmanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacağı, kullanılan ekipmanların sürekli dezenfekte edileceği aktarıldı.

Açıklamada, takım halinde çalışmaların ise 15 Mayıs'a kadar yasak olduğu ifade edildi.

  1. 01.05.2020
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