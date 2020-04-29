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29 Nisan 2020, Çarşamba
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’ta santrada

Çekya 25 Mayıs’ta santrada

'da ertelenen liglerinin 'ta başlaması planlanıyor.

'da ertelenen liglerinin 'ta başlaması planlanıyor. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 12 Mayıs'ta yapılacak toplantının ardından kararın netleşeceği belirtildi.

  1. 29.4.2020
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