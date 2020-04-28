FIFA’dan 5 oyuncu hakkı
FIFA, sezonun tamamlanması için yoğun bir fikstüre girecek futbolda değişikliğe hazırlanıyor. Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesi gündemde.
Koronavirüs sonrasında ağır darbe yiyen futbol endüstrisini yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdüren FIFA, sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor. FIFA, sezonu tamamlamak için yoğun bir maç takvimine girecek futbolda, takımlara 5 değişiklik hakkı vermeyi düşünüyor. Oyunun kurallarını belirleyen merci olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın taslağı onaylaması bekleniyor. Değişikliklerden üçü oyun oynanırken, iki değişiklik hakkı ise devre arası kullanılabilecek. Konu hakkında açıklama yapan FIFA yetkilisi, futbolcu sağlığını korumak için dönemsel bir değişim düşündüklerini söyledi.
DEĞİŞİKLİK FİKRİ ÇİZME'DEN ÇIKTI
FIFA'nın gündeme aldığı 5 oyuncu değişiklik taslağını İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun teknik direktörü De Zerbi, geçtiğimiz günlerde ortaya atmıştı. Zerbi, "Oyuna daha fazla kalite katmak için ve sakatlıkları önlemek için oyuncu değişiklik hakkının beş olması fikri düşünülmeli" açıklamasını yapmıştı.
- 28.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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