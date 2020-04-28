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28 Nisan 2020, Salı
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’dan 5 oyuncu hakkı

FIFA’dan 5 oyuncu hakkı

, sezonun tamamlanması için yoğun bir fikstüre girecek futbolda değişikliğe hazırlanıyor. Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesi gündemde.

Koronavirüs sonrasında ağır darbe yiyen endüstrisini yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdüren , sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor. FIFA, sezonu tamamlamak için yoğun bir maç takvimine girecek futbolda, takımlara 5 değişiklik hakkı vermeyi düşünüyor. Oyunun kurallarını belirleyen merci olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın taslağı onaylaması bekleniyor. Değişikliklerden üçü oyun oynanırken, iki değişiklik hakkı ise devre arası kullanılabilecek. Konu hakkında açıklama yapan FIFA yetkilisi, futbolcu sağlığını korumak için dönemsel bir değişim düşündüklerini söyledi.

DEĞİŞİKLİK FİKRİ ÇİZME'DEN ÇIKTI
FIFA'nın gündeme aldığı 5 oyuncu değişiklik taslağını Serie A ekibi Sassuolo'nun teknik direktörü De Zerbi, geçtiğimiz günlerde ortaya atmıştı. Zerbi, "Oyuna daha fazla kalite katmak için ve sakatlıkları önlemek için oyuncu değişiklik hakkının beş olması fikri düşünülmeli" açıklamasını yapmıştı.

  1. 28.4.2020
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