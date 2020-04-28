FIFA’dan 5 oyuncu hakkı

Koronavirüs sonrasında ağır darbe yiyen futbol endüstrisini yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdüren FIFA, sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor. FIFA, sezonu tamamlamak için yoğun bir maç takvimine girecek futbolda, takımlara 5 değişiklik hakkı vermeyi düşünüyor. Oyunun kurallarını belirleyen merci olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın taslağı onaylaması bekleniyor. Değişikliklerden üçü oyun oynanırken, iki değişiklik hakkı ise devre arası kullanılabilecek. Konu hakkında açıklama yapan FIFA yetkilisi, futbolcu sağlığını korumak için dönemsel bir değişim düşündüklerini söyledi.

DEĞİŞİKLİK FİKRİ ÇİZME'DEN ÇIKTI

FIFA'nın gündeme aldığı 5 oyuncu değişiklik taslağını İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun teknik direktörü De Zerbi, geçtiğimiz günlerde ortaya atmıştı. Zerbi, "Oyuna daha fazla kalite katmak için ve sakatlıkları önlemek için oyuncu değişiklik hakkının beş olması fikri düşünülmeli" açıklamasını yapmıştı.