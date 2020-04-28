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28 Nisan 2020, Salı
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’dan 55 bin euro’luk katkı

Diego Maradona’dan 55 bin euro’luk katkı

'da koronavirüs salgınına yakalananlara yardım için düzenlenen , Maradona'nın forması 55 bin euro'ya satıldı.

'da koronavirüs salgınına yakalananlara yardım için düzenlenen , Maradona'nın forması 55 bin euro'ya satıldı. Napoli'de Maradona ile birlikte oynayan Ciro Ferrara tarafından açık artırmaya bağışlanan forma, 55 bin euroya alıcı buldu. Müzayedede toplam 85 bin euro gelir elde edildi
  1. 28.4.2020
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