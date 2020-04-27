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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Rusya'da ligler ne zaman başlayacak? İşte planlanan tarih

Rusya'da ligler ne zaman başlayacak? İşte planlanan tarih

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan 'in haziran ayı sonunda yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi. Lig yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ligin en geç 2 Ağustos'a kadar bitirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan 'in haziran ayı sonunda yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Ligden yapılan açıklamada, maçların haziran sonunda başlatılıp, 2 Ağustos'a kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Sezonun tamamlanamaması halinde alt ligden ilk iki sırasındaki takımların Premier Lig'e yükseltilmesinin düşünüldüğü aktarıldı.

Bu senaryoda, küme düşme olmayacağı ve gelecek sezonun 18 takımla oynatılacağı, 2021-2022 sezonunda ise yeniden 16 takıma dönüleceği ifade edildi.


  1. 27.04.2020
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