Arjantin Ligi corona virüsü nedeniyle resmen iptal edildi! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Bir lig daha resmen iptal edildi!

Arjantin Ligi resmen edildi!

Arjantin Ligi resmen iptal edildi!

salgını nedeniyle askıya alınan birçok ligde yeniden başlama adına hazırlıklar sürdürülürken, bazı ülkelerden kararları gelmeye devam ediyor. Son olarak Başkanı , liglerin iptal edildiğini açıkladı.

salgını sebebi ile tüm dünyada liglere ara verilirken, Arjantin de ise ligler edildi. Başkanı yaptığı açıklamada, liglerin tamamının iptal edildiği duyurdu.

Mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini söyleyen Tapia, 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını aktardı.

Gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Chiqui Tapia, ligin uygun zaman geldiğinde açılacağını söyledi.

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 01:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arjantin Ligi resmen iptal edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA