Arjantin Ligi resmen iptal edildi!
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan birçok ligde yeniden başlama adına hazırlıklar sürdürülürken, bazı ülkelerden iptal kararları gelmeye devam ediyor. Son olarak Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, liglerin iptal edildiğini açıkladı.
Corona virüsü salgını sebebi ile tüm dünyada liglere ara verilirken, Arjantin de ise ligler iptal edildi. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia yaptığı açıklamada, liglerin tamamının iptal edildiği duyurdu.
Mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini söyleyen Tapia, 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını aktardı.
Gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Chiqui Tapia, ligin uygun zaman geldiğinde açılacağını söyledi.
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 01:11
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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