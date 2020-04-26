Pogba yarışına İnter de katıldı
Manchester United'lı Paul Pogba için Inter de devreye girdi.
Manchester United'lı Paul Pogba için Inter de devreye girdi. Fransız yıldızın ismi daha önce forma giydiği Juventus ve Real Madrid ile anılırken, İtalya basını yeni bir iddia ortaya attı. Haberlere göre, İnter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. 27 yaşındaki Pogba'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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