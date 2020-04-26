Pogba yarışına İnter de katıldı

Manchester United'lı Paul Pogba için Inter de devreye girdi. Fransız yıldızın ismi daha önce forma giydiği Juventus ve Real Madrid ile anılırken, İtalya basını yeni bir iddia ortaya attı. Haberlere göre, İnter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. 27 yaşındaki Pogba'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.