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26 Nisan 2020, Pazar
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Pogba yarışına İnter de katıldı

Pogba yarışına İnter de katıldı

Manchester United'lı için Inter de devreye girdi.

Manchester United'lı için Inter de devreye girdi. Fransız yıldızın ismi daha önce forma giydiği ve ile anılırken, basını yeni bir iddia ortaya attı. Haberlere göre, İnter , eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. 27 yaşındaki Pogba'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 26.4.2020
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