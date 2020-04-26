Malezya’da futbol yasak
Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen Malezya'da sezonun ne zaman oynanacağıyla ilgili görüşmeler başlarken, Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yaakob, ligin şu anda hiçbir şekilde başlamasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen Malezya'da sezonun ne zaman oynanacağıyla ilgili görüşmeler başlarken, Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yaakob, ligin şu anda hiçbir şekilde başlamasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Yaakob, "Futbol fiziksel temas olan bir spor. Bu nedenle şu anda futbol organizasyonlarına izin vermiyoruz" dedi.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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