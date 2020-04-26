Malezya’da futbol yasak

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen Malezya'da sezonun ne zaman oynanacağıyla ilgili görüşmeler başlarken, Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yaakob, ligin şu anda hiçbir şekilde başlamasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Yaakob, "Futbol fiziksel temas olan bir spor. Bu nedenle şu anda futbol organizasyonlarına izin vermiyoruz" dedi.