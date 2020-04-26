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26 Nisan 2020, Pazar
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Malezya’da yasak

Malezya’da futbol yasak

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen Malezya'da sezonun ne zaman oynanacağıyla ilgili görüşmeler başlarken, , ligin şu anda hiçbir şekilde başlamasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen Malezya'da sezonun ne zaman oynanacağıyla ilgili görüşmeler başlarken, , ligin şu anda hiçbir şekilde başlamasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Yaakob, " fiziksel temas olan bir spor. Bu nedenle şu anda futbol organizasyonlarına izin vermiyoruz" dedi.

  1. 26.4.2020
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