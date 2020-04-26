Koronavirüs Hollanda'yı karıştırdı. Salgın nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Averajla zirvede olan Ajax ve AZ Alkmaar, Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olmalarına tepki gösterirken, Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yükselemeyen Cambuur ise yasal yollara başvuracaklarını duyurdu. Şampiyonun ve düşmenin olmayacağı 'Beyaz Sayfa'yı açan federasyona en sert tepki ise, Cambuur Teknik Direktörü Henk de Jong'dan geldi: "Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet."