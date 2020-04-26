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26 Nisan 2020, Pazar
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Büyük rezalet!

Büyük rezalet!

’da liglerinde 2019-20 sezonunun iptal edilmesi tepkileri beraberinde getirdi. En büyük eleştiri De ’tan geldi.

Koronavirüs 'yı karıştırdı. Salgın nedeniyle liglerinde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Averajla zirvede olan Ajax ve AZ Alkmaar, Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olmalarına tepki gösterirken, Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yükselemeyen Cambuur ise yasal yollara başvuracaklarını duyurdu. Şampiyonun ve düşmenin olmayacağı 'Beyaz Sayfa'yı açan federasyona en sert tepki ise, Cambuur Henk de 'dan geldi: "Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet."

  1. 26.4.2020
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