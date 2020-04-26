Büyük rezalet!
Hollanda’da futbol liglerinde 2019-20 sezonunun iptal edilmesi tepkileri beraberinde getirdi. En büyük eleştiri De Jong’tan geldi.
Koronavirüs Hollanda'yı karıştırdı. Salgın nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Averajla zirvede olan Ajax ve AZ Alkmaar, Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olmalarına tepki gösterirken, Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yükselemeyen Cambuur ise yasal yollara başvuracaklarını duyurdu. Şampiyonun ve düşmenin olmayacağı 'Beyaz Sayfa'yı açan federasyona en sert tepki ise, Cambuur Teknik Direktörü Henk de Jong'dan geldi: "Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet."
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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