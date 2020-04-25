Tino Costa'dan olay Karim Benzema itirafı! "Kramponlarını çaldım"
Kariyerini Kolombiya A Ligi'nde sürdüren Arjantinli yıldız Tino Costa, Montpellier'de forma giydiği dönemde Fransız golcü Karim Benzema ile yaşadığı bir olay ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.
Montpellier başta olmak üzere Valencia, Spartak Moskova ve Fiorentina gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Arjantinli yıldız Tino Costa, geçmiş döneme ait yaptığı itirafla şaşırttı.
Radio Mitre'ye konuşan Costa, "Montpellier forması giydiğim dönemle Lyon'daki Karim Benzema ile karşılaşmıştık. Maç sonrası çok yağmur yağıyordu. Benzema'nın dolabını açtım ve bir sürü krampondan bir çiftini çaldım. Daha sonra onları yıkayıp yerine koydum. Valencia'ya transfer olduğum zaman Real Madrid maçı öncesi Benzema'ya bunu itiraf ettim. Bana 'Vay o..... ç....., bunu hiç fark etmedim' dedi" ifadelerini kullandı.
Kolombiya Ligi ekiplerinden Atletico Nacional'da top koşturan Tino Costa, yalnızca 2 karşılaşmada forma giyebildi.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 19:34
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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