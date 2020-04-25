Tino Costa'dan olay Karim Benzema itirafı! "Kramponlarını çaldım" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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'dan olay itirafı! "Kramponlarını çaldım"

Tino Costa'dan olay Karim Benzema itirafı! "Kramponlarını çaldım"

Kariyerini A Ligi'nde sürdüren Arjantinli yıldız , Montpellier'de forma giydiği dönemde Fransız golcü ile yaşadığı bir olay ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Montpellier başta olmak üzere , ve gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Arjantinli yıldız , geçmiş döneme ait yaptığı itirafla şaşırttı.

Radio Mitre'ye konuşan Costa, "Montpellier forması giydiğim dönemle 'daki ile karşılaşmıştık. Maç sonrası çok yağmur yağıyordu. Benzema'nın dolabını açtım ve bir sürü krampondan bir çiftini çaldım. Daha sonra onları yıkayıp yerine koydum. Valencia'ya transfer olduğum zaman maçı öncesi Benzema'ya bunu itiraf ettim. Bana 'Vay o..... ç....., bunu hiç fark etmedim' dedi" ifadelerini kullandı.

Ligi ekiplerinden Atletico Nacional'da top koşturan Tino Costa, yalnızca 2 karşılaşmada forma giyebildi.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 19:34
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