Mısır uzattı
Koronavirüs sebebiyle futbol organizasyonlarına Nisan sonuna kadar ara veren Mısır yeni bir karar aldı.
Koronavirüs sebebiyle futbol organizasyonlarına Nisan sonuna kadar ara veren Mısır yeni bir karar aldı. Mısır yeni bir ek uzantı olmazsa maçların 15 gün daha oynanamayacağını duyurdu.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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