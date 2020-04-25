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25 Nisan 2020, Cumartesi
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uzattı

Mısır uzattı

sebebiyle organizasyonlarına sonuna kadar ara veren yeni bir karar aldı.

sebebiyle organizasyonlarına sonuna kadar ara veren yeni bir karar aldı. Mısır yeni bir ek uzantı olmazsa maçların 15 gün daha oynanamayacağını duyurdu.

  1. 25.4.2020
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